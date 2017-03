Llucmajor plant Kunsthandwerker-Markt und Sportangebote in Arenal

Die Gemeinde Llucmajor will bei den Angeboten am Strand und an der Promenade von Arenal mehr mitreden, um unter anderem einen Kunsthandwerkermarkt zu veranstalten und neue Sportangebote am Strand zu ermöglichen. Zwar gehört der östliche Teil der Playa de Palma zur Gemeinde Llucmajor. Zuständig für Genehmigungen aller Art ist jedoch die Küstengemeinde auf Mallorca.

Eine Möglichkeit für die Einräumung von mehr Kompetenzen besteht nun ab 2019: Dann läuft die Konzession von Mar de Mallorca aus, Betreiber der Strandbuden entlang der Playa de Palma. Wie andere Gemeinden auch, möchte Llucmajor dann selbst über die Konzessionsvergabe entscheiden. Pläne für Arenal gibt es bereits einige: Die Rede ist etwa von der Aufstellung öffentlicher Toiletten, die Veranstaltung eines Kunsthandwerkermarktes in der Avinguda Miramar sowie neuen Angeboten am Strand. Man wolle einen Teil von Strandliegen freihalten, um so Platz für Strandsporten wie Beachball zu schaffen. /ff