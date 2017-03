Palmas Forn des Teatre schließt die Tür zum Paradies

Das im Jugendstil dekorierte Café "Forn des Teatre" an Palmas Plaça Weyler gehörte zu den bekanntesten Lokalen auf Mallorca. Aufgrund einer drohenden Mieterhöhung schließt es die Türen. Mit "großer Traurigkeit" übergab Inhaber Francesc Calafell am Donnerstag (23.3.) die Schlüssel der Immobilie. Was aus dem Lokal mit der denkmalgeschützten Fassade in Zukunft wird, ist ungewiss erklärte der Besitzer Albert Shuhaibar Ticoulat der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca".

Für viele Mallorquiner ist die Schließung des traditionsreichen Cafés ein schwerer Verlust. Sie waren stolz auf ihren Forn des Teatre, dessen Eingangsportal einmal in der Zeitschrift National Geographic abgebildet und mit der Bildunterschrift "Die Türen zum Paradies" versehen war. Das Gebäude stammt aus dem 19. Jahrhundert. Allerdings ließ es Konditor Jaume Alemany 1916 renovieren. Bereits 1920 ließen sich Kunden in Barcelona die Ensaïmadas des mallorquinischen Cafés per Flugzeugkurier zustellen.



Ladensterben in Palma

Nach dem emblematischen Café Lírico, dem Traditions-Schreibwarengeschäft Casa Roca und den Kurzwarenläden Casa Bet und Casa Tarongí verliert die Balearen-Hauptstadt damit ein weiteres Unternehmen, an dem die Bürger besonders hängen. Zum Teil machen sie dafür die rasant steigenden Mieten und Immobilienpreise im Zentrum der Stadt verantwortlich, die sich nur noch große Ketten, exklusive Hotels oder Investoren von Luxusimmobilien leisten können. /tg