Wieviel Beleuchtung braucht die Promenade von Colònia de Sant Jordi?

Die Gemeinde ses Salines hat mit der Installation von neuen Laternen an der Uferpromenade von Colònia de Sant Jordi im Süden von Mallorca begonnen. Die Investitionen stoßen bei den Anwohnern allerdings auf geteilte Meinung: So wird kritisiert, dass die Laternen überdimensioniert seien und die übermäßige Ausleuchtung der Promenade die bisherige Stimmung an der Promenade zerstören werde. Im Boden eingelassene Lampen wären die bessere Lösung gewesen.

Colònia de Sant Jordi: Ganz entspannt am Steg entlang

Im Rathaus von ses Salines dagegen wird betont, dass es sich nicht nur um moderne und energiesparende Laternen handle, sie seien auch gegen Vandalismus ausgelegt. Wegen mutwilliger Zerstörung war es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Ausfällen der Beleuchtung gekommen. /ff