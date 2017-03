Polizei ermittelt nach Todesfall in Arrestzelle

Nach dem Tod eines Mannes in einer Arrestzelle in der Wache der Ortspolizei von Palma hat die Nationalpolizei auf Mallorca Ermittlungen eingeleitet. Der marokkanischstämmige Mann wurde am Samstag (25.3.) erhängt aufgefunden, nachdem er rund eine Stunde zuvor wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen worden war.

Der Mann war in der Nacht mit einem Türsteher eines Lokals in der Nähe von Palmas Paseo Marítimo aneinandergeraten, der schließlich die Polizei verständigte. Der Mann ging auf die Beamten los und richtete Schäden an einem Polizeifahrzeug an. Nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" waren vier Beamte nötig, um den rund 120 Kilo schweren Angreifer zu überwältigen.

Bei der Einlieferung in die Gefängniszelle seien dem Mann laut dem Protokoll zur Vorbeugung von Selbstmorden Gürtel und Schnürsenkel abgenommen worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Ortspolizei. Rund eine Stunde später wurde der leblose Körper entdeckt, der Festgenommene hatte sich offenbar mit Hilfe seines Pullovers aufgehängt. Die Wiederbelebungsversuche blieben ohne Erfolg.

Die Ortspolizei verweist auf Videoaufnahmen, die zeigten, dass alle vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen eingehalten worden seien. Bei dem Opfer wurde lediglich eine Gesundheitskarte gefunden, laut "Diario de Mallorca" hatte der Mann seinen gewöhnlichen Wohnsitz in Deutschland. /ff