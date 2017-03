Mallorca knackt am Montag wieder die 20 Grad-Marke

Mallorca knackt zu Wochenbeginn wieder die 20 Grad-Marke: Am Montagmorgen (27.3.) kann es auf Mallorca ortsweise regnen, ansonsten wechseln sich Wolken und Sonne ab, und die Temperaturen klettern kontinuierlich. Am wärmsten wird es mit 20 Grad in Palma und Sa Pobla, in der Tramuntana werden immerhin 17 Grad erreicht.

Der Wind weht aus wechselnden Richtungen. Nachts wird es zumindest in den Bergen mit Tiefstwerten bei 3 Grad sehr frisch. Ansonsten liegen die Tiefstwerte zwischen 5 und 10 Grad.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Auch am Dienstag geht es sonnig heiter, Wolken gehören zur Ausnahme, die Temperaturen bleiben stabil. Es muss mit morgendlichem Nebel gerechnet werden. Der Wind weht nur schwach. /ff