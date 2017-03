Gaslaster kippt auf Mallorca von der Straße

Ein mit Butangasflaschen beladener Lkw ist am Montagmorgen (27.3.) von einer Straße in Sóller gekippt. Dabei wurde niemand verletzt, wie die Feuerwehr Mallorca mitteilte. Fahrer und Beifahrer konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen.



Der schwer beladene Lkw war gegen 9 Uhr an einer Tankstelle des Ortes dicht an einer Böschung geparkt. Anscheinend gab die Stützmauer nach, sodass das Fahrzeug seitwärts nach unten absackte und auf dem Dach landete. Die Feuerwehr prüfte die Unversehrtheit der Gasflaschen. Ein Kran soll den Lkw wieder auf die Fahrbahn ziehen. /tg





Actuació Parc de Sóller accident de camió de butà a #Sóller , sense ferits. pic.twitter.com/jxa0ZYkpdv „ Bombers de Mallorca (@BombersdeMca) 27. März 2017