Palmas Anwohner wehren sich gegen weitere Boutiquehotels

Can Bordoy: Auch dieses Haus mitten in der Altstadt soll bald ein Hotel sein. Foto: DM

Viele Einwohner von Palma fürchten eine weitere Überfüllung der Stadt auf Mallorca und fordern deshalb einen dreijährigen Stopp für die Genehmigung weiterer Stadthotels. Einen entsprechenden Antrag hat der Dachverband der Nachbarschaftsvereinigungen an das Rathaus der Balearen-Hauptstadt gestellt.

Mit den bereits im Bau befindlichen Häusern werde die Zahl dieser Hotels bis Jahresende auf fast 30 steigen. Dort könnten dann etwa 1.200 Gäste übernachten. Da sich die meisten dieser Unterkünfte in der Altstadt befänden, käme es zu einer für die Bürger "merkbaren Massifizierung", so die Begründung des Antrags.

Während des dreijährigen Zulassungsstopps solle die Gemeinde einen Tourismusplan für die Stadt entwickeln: "Wir müssen bestimmen, welche Art von Hotels wir in der Innenstadt von Palma haben wollen, wo sie stehen dürfen und unter welchen Bedinungen."

In den vergangenen Monaten sind immer mehr Projekte für neu zu eröffnende Hotels in Palma bekannt geworden. Dazu gehören nicht nur kleine Boutiquehotels wie das im ehemaligen Schreibwarengeschäft "Casa Roca" oder der umgebaute Altstadtpalast Can Bordoy. Im April öffnet das dem Kongresspalast angeschlossene Hotel Meliá Palma Bay. In der Nähe des Passeig Mallorca entsteht zudem das Naisa der Protur-Kette mit rund 100 Zimmern. /tg