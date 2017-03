Palma gibt Straße neben neuem Kongresspalast für den Verkehr frei

Der Countdown für die Eröffnung des Kongresspalastes in Palma und des angeschlossenen Hotels läuft wie geplant. Am Dienstag (28.3.) hat die Stadtverwaltung von Palma die Straße nebem dem Komplex auch in Richtung Osten freigegeben.

Autofahrer können nun an der Kreuzung der Verkehrsbehörde in den Carrer Felicià Fuster in Richtung des Verlagsgebäudes von "Diario de Mallorca" und Mallorca Zeitung einbiegen. Rechtzeitig wurden drei Fußgängerüberwege markiert. Die Gegenfahrbahn war bereits seit vergangenem Jahr geöffnet.

Das Hotel eröffnet Meliá Palma Bay eröffnet am 1. April mit einem Soft Opening, bei dem Gäste und Angestellte zunächst als Versuchskaninchen dienen. Ab dem 3. April dann treffen die ersten richtigen Hotelgäste ein. Bis Jahresende sollen in Palmas neuem Kongresspalast zunächst 14 Tagungen stattfinden, darunter auch die eines deutschen Autobauers. /ff