Mallorca-Frühling auf Hochtouren

Die Sonne scheint, die Palme steht gerade: Port d´Alcúdia am Mittwochvormittag (29.3.). Foto: MZ-Webcam

Das relativ windstille und zumindest tagsüber milde Sonnenwetter bleibt Mallorca vorerst erhalten. Die Temperaturen knacken bis Freitag (31.3.) fast kontinuierlich die 20-Grad-Marke, doch nachts ist es mit 7 bis 8 Grad weiterhin eher kalt. Nur selten bedecken Wolken die Sonne.

Wenn der spanische Wetterdienst Aemet recht behält, soll es allerdings am Samstag deutlich schlechter werden: Es wird mit etwas niedrigeren Temperaturen um 18 Grad gerechnet, örtlich soll es regnen. Auch am Sonntag könnte es örtlich regnen, doch dann soll sich wieder das gewohnte Sonnenwetter einstellen. /it