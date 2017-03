Diskothek Tito´s wegen Mängeln im Brandschutz vorläufig geschlossen

Die Großdiskothek Tito's auf Mallorca ist wegen Mängel im Gebäude vorläufig geschlossen worden. Wie die Stadt Palma am Donnerstag (30.3.) mitteilte, seien die Probleme im Brandschutz und den Sicherheitsvorkehrungen bei einer Inspektion im Rahmen der Ermittlungen gegen die Unternehmergruppe Cursach festgestellt worden.

Ob von der Maßnahme auch die geplante Öffnungparty am Samstag (1.4.) betroffen ist, war zunächst nicht klar. Die Stadtverwaltung habe der Unternehmensleitung "eine Frist von drei Tagen" eingeräumt, die Mängel zu beheben. Anderenfalls werde die vorläufige Schließung der Diskothek per städtischer Verordnung beschlossen. Weitere Details gab die Stadt zunächst nicht bekannt.

Das Tito's an Palmas Paseo Marítimo war in den vergangenen Wochen häufiger in die Schlagzeilen geraten. Am 15. März war der Chef des Tanztempels von der Nationalpolizei festgenommen worden. Vor dem Untersuchungsrichter bestritt er jedoch die Vorwürfe, ausschweifende Partys mit Prostituierten und Drogen für mutmaßlich korrupte Polizisten organisiert zu haben.

Ende Februar waren das Tito's und weitere Klubs der Unternehmensgruppe Cursach durchsucht worden, um Hinweise auf kriminelle Machenschaften des Firmenimperiums zu finden. Dabei wurde auch die bei Deutschen besonders bekannte Diskothek Megapark an der Playa de Palma durchsucht. Unternehmenschef Bartolomé Cursach war dabei festgenommen und wenige Tage später in Untersuchungshaft eingewiesen worden. /tg