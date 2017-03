Skandal in Landesregierung: Kulturministerin tritt zurück

Die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol hat am Freitag (31.3.) den Rücktritt der Ministerin für Transparenz und Kultur, Ruth Mateu, sowie weiterer Amtsträger der Linksregierung auf Mallorca angekündigt. Die Sozialistin reagiert damit auf den Skandal um Verträge, die auf umstrittene Weise an den ehemaligen Wahlkampfleiter des Koalitionspartners Més per Mallorca, Jaume Garau, vergeben worden waren.

Kurz zuvor war der Ausschluss von Garau aus Més bekannt geworden. Das Ministerium von Mateu hatte im Mai 2016 nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" einen Auftrag über das Konsumverhalten in der Kulturbranche in Höhe von 43.000 Euro so gestückelt, dass keine öffentliche Ausschreibung nötig war. Davon hatte eine Firma von Garau profitiert.

"Die neuesten Informationen, die auf Unregelmäßigkeiten bei der Auftragsvergabe hinweisen, sind ein sehr ernstzunehmender Fall und erfordern eine deutliche Reaktion", so Armengol. Auch wenn die Firma von Garau gute Arbeit geleistet habe und die in Auftrag gegebenen Studien wichtige Ergebnisse geliefert hätten, wolle man alle Unterlagen in den kommenden Tagen öffentlich machen.

Ministerin Mateu verteidigte auf einer Pressekonferenz ihre Amtsführung. Sie trete aus freien Stücken zurück, um ein Beispiel abzugeben und die politische Verantwortung zu übernehmen. "Wir haben einen Fehler begangen", heißt es unterdessen in einer Pressemitteilung von Més vom Freitagmorgen. Die Partei dementiert aber Vorwürfe, wonach man Anweisungen für Aufträge an Garau erteilt habe.

Auslöser für den Skandal war ein in Bericht über das Firmengeflecht auf den Balearen und die Wirtschaftspolitik zur Förderung der Wissensgesellschaft. Aufgrund einer EU-Vorschrift musste die Region diese Studie bis spätestens Mai 2017 vorlegen, wie eine Sprecherin des Ministeriums gegenüber der MZ erklärt hatte. Auch aufgrund des Zeitdrucks habe man die Studie nicht öffentlich ausgeschrieben, um ein langwieriges Bewerbungsverfahren zu vermeiden. Allerdings habe man vorschriftsgemäß drei Kostenvoranschläge eingeholt und eine Fachkommission entscheiden lassen. /ff