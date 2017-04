Immer mehr illegale Müllkippen rund um Palma

Illegale Müllkippe in Marratxí.

Illegale Müllkippe in Marratxí. Foto: Emaya

Im Zuge der wirtschaftlichen Erholung auf Mallorca hat die Zahl der illegalen Müllkippen in der Umgebung Palma deutlich zugenommen. Das teilte am Freitag (31.3.) die Umweltbehörde der Stadt unter Berufung auf das öffentliche Reinigungsunternehmen Emaya mit. Deren Inspektoren entdeckten vor allem Bauschutt, etwa alte Fenster und Türen und Steine. Der entsteht durch zahlreiche Umbaumaßnahmen an Gebäuden, die bereits beendet wurden oder momentan noch im Gange sind.

Betroffen sind in erster Linie Son Olivaret, s'Aranjassa und sa Casa Blanca. Außerdem wurden illegale Müllkippen neben der Autobahn nach Inca und der Schnellstraße nach Manacor gefunden. Darüber hinaus sind die unter anderem im Gewerbegebiet Can Valero gelegenen Spezialcontainer in letzter Zeit immer randvoll mit Schutt.

Wie es weiter hieß, sind in diesem Jahr bislang über 100 Geldbußen pro Monat wegen illegal abgelegten Mülls verhängt worden.

Das Müll-Problem beschränkt sich nicht auf Palma und Umgebung: Erst vor einigen Tagen hatten Berichte über ungewöhnlich viel Müll im Pareis-Canyon für Aufsehen gesorgt. /it