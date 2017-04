Mutmaßliche Räuber gefasst

Ermittler der spanischen Nationalpolizei haben zwei Männer festgenommen, die am 13. März in Palma eine Apotheke überfallen haben sollen. Der Zugriff erfolgte am Mittwoch (29.3.), wie die Polizei mitteilte. Einer der maskierten Täter hatte die beiden anwesenden Apotheken-Beschäftigten mit einem Messer bedroht, woraufhin sie den Kriminellen den gesamten Inhalt ihrer Kasse übergaben.

Einer der mutmaßlichen Täter ist der Polizei wohlbekannt. Er war im Jahr 2010 schon einmal wegen eines Überfalls auf eine Apotheke festgenommen worden. /it