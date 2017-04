Die Wärme kommt schon bald

Nach einem vorübergehenden Temperaturrückgang auf Werte unter 20 Grad am Wochenende (1./2.4.) mit viel Wind stellt sich auf Mallorca wieder ruhigeres und wärmeres Wetter ein. Nach lediglich 18 Grad am Samstag und Sonntag geht es am Montag schon wieder auf 20 Grad hoch. Am Dienstag soll es sogar laut dem Wetterdienst Aemet 24 Grad warm werden.

Diese schöne Phase ist weitgehend sonnig, eher selten sollen Wolken aufziehen. Nachts bleibt es allerdings mit 8 bis 9 Grad weiterhin sehr kühl.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Das Baden im Meer ist inzwischen durchaus möglich. Die Wassertemperatur liegt bereits bei knapp über 20 Grad. /it