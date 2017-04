Autofahrer rammt geparkte Pkw und rast in Polizeifahrzeug

Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht zum Sonntag (2.4.) in Palma mehrere geparkte Autos beschädigt und ist am Ende während einer Verfolgungsjagd gegen ein Fahrzeug der Ortspolizei gerast. Dabei wurden die zwei darin sitzenden Beamten leicht verletzt. Der betrunkene Fahrer wurde festgenommen.

Die Polizisten waren gegen 3 Uhr auf den Autofahrer aufmerksam geworden, nachdem der auf der Joan-Miró-Straße abgestellte Pkw gerammt hatte. Mehrere Einsatzfahrzeuge nahmen die Verfolgung auf. Das jähe Ende ereignete sich in der Umgebung des Pueblo Español. /it