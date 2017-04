Behörden schließen Cursach-Diskotheken BCM und Tito´s

BCM in Magaluf.

BCM in Magaluf. Foto: DM

Die Gemeinde Calvià im Südwesten von Mallorca hat am Dienstagmittag (3.4.) die Schließung der Mega-Disco BCM in der britischen Urlauber-Hochburg Magaluf beschlossen. Kurz darauf gab die Stadtverwaltung von Palma die Schließung der Disco Tito's in Palma bekannt.

Das BCM dürfe erst wieder öffnen, wenn alle festgestellten Mängel beseitigt seien, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Calvià vom Montag (3.4.) über den Komplex der Cursach-Gruppe, gegen dessen Besitzer Bartolomé Cursach derzeit ermittelt wird. Die Entscheidung sei im Rahmen einer Revision von Lizenzen gefällt worden. Dabei habe sich herausgestellt, dass für Teile des Gebäudes wie etwa Kühlanlagen keine ausreichende Genehmigung vorliege. Mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen gegen das Cursach-Imperium, dem die Disco gehört, bekräftigt die Gemeine eine "Politik der harten Hand" angesichts aller Verstöße, die man feststelle.

Palmas Stadtverwaltung hat unterdessen die Schließung der Großdiskothek Tito's angeordnet. Wegen Problemen beim Brandschutz und den Sicherheitsvorkehrungen musste die Cursach-Gruppe zunächst die für vergangenen Samstag geplante Eröffnung um eine Woche verschieben. Am Montag dann ordnete das Rathaus die Schließung an. Die schweren Sicherheitsmängel seien nicht behoben worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Klubs der Unternehmensgruppe Cursach waren im Februar durchsucht worden, um Hinweise auf kriminelle Machenschaften des Firmenimperiums zu finden. Dabei wurde auch die bei Deutschen besonders bekannte Diskothek Megapark an der Playa de Palma durchsucht. Unternehmenschef Bartolomé Cursach war dabei festgenommen und wenige Tage später in Untersuchungshaft eingewiesen worden. /tg