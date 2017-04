Palmas Kongresspalast-Hotel erwartet zu Ostern fast volle Auslastung

45 vor allem deutsche, britische und skandinavische Gäste haben am Montag (3.4.) als erste im Hotel von Palmas neuem Kongresspalast eingecheckt. An Ostern werde das Meliá Palma Bay "praktisch ausgebucht" sein, erklärte der Vizepräsident des Konzerns Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, der die ersten Gäste persönlich begrüßte. Die Eröffnungspreise liegen laut dem Konzern zwischen 149 und 160 Euro. Die Zahl der Mitarbeiter soll von derzeit rund 100 auf bis zu 200 steigen.

Das Hotel war zwar bereits am Samstag in Betrieb gegangen, am Wochenende dienten aber zunächst geladene Gäste und Mitarbeiter als Versuchskaninchen. Die erste Tagung wird im Mai ein Kongress über Mikroimmuntherapie und Immunologie (ICoMI) sein.

Der aus mehreren Kongressräumen und Vier-Sterne-Plus-Tagungshotel bestehende Komplex hatte 13 Jahre lang mit allerlei Widrigkeiten zu kämpfen: fehlgeschlagene Ausschreibungen en masse, etliche Prozesse und nicht zuletzt mehrjährige Baustopps, die das Projekt immer wieder an die Grenze des Bankrotts brachten. Das Kongresszentrum sollte eigentlich schon vor sieben Jahren fertiggestellt werden. Bereits vor zwölf Jahren war mit den Bauarbeiten begonnen worden. /ff