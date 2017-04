Guardia Civil fasst Einbrecher in Alcúdia

Die Guardia Civil auf Mallorca hat zusammen mit der Ortspolizei von Alcúdia im Nordosten von Mallorca drei Personen festgenommen, die eine Reihe von Einbrüchen im Ortskern begangen haben sollen.

Die Ermittlungen waren eingeleitet worden, nachdem es im März zu einer Häufung von Einbrüchen gekommen war. Die Täter stiegen in Bars, Restaurants und Geschäftslokale ein, wie es in einer Pressemitteilung der Guardia Civil vom Montag (3.4.) heißt. Dabei zerstörten sie die Schaufensterscheiben mit Steinen und anderen großen Objekten, um sich Zugang zu verschaffen.

Die Guardia Civil setzte schließlich Zivilfahnder ein, die in den Altstadtstraßen unterwegs waren und die Geschäfte im Auge behielten. In der Nacht auf den 15. März wurde so ein Verdächtiger identifiziert, weitere Festnahmen folgten kurz darauf. Bei Hausdurchsuchungen wurde ein Teil des Diebesguts gefunden. Insgesamt werden den Tätern 16 Einbrüche zugeschrieben. /ff