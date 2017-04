Warmes Ausflugswetter auf Mallorca

Es bleibt überwiegend sonnig und warm auf Mallorca. Die Temperaturen klettern Dienstag (4.4.) und Mittwoch (5.4.) locker auf 21 Grad oder mehr, Tendenz steigend. Nachts kühlt es sich allerdings auf 6 Grad ab.

Am Mittwochnachmittag (5.4.) sollen im Süden der Insel ein paar Tropfen fallen. Auch am Donnerstagmorgen kann es hier und da zu kurzen Schauern kommen. Ansonsten bleibt der Himmel blau und das Wetter ideal für Ausflüge. Der leichte Wind kommt aus nördlichen Richtungen.



Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Auch am Freitag soll sich an der stabilen Wetterlage erstmal nichts ändern. Das Meer ist noch empflindlich frisch. /tg