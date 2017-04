Hafenbehörde droht Nassau Beach Club auf Mallorca mit Zwangsräumung

Der Nassau Beach Club in Portitxol.

Der Nassau Beach Club in Portitxol. Foto: APB

Der Fortbestand des Nassau Beach Clubs an Palmas Portitxol-Hafen auf Mallorca steht offenbar auf der Kippe. Die balearische Hafenbehörde APB droht der Bar mit Zwangsräumung, wie es am Donnerstag (6.4.) in einer Pressemitteilung heißt.

Das Unternehmen selbst zeigte sich auf Nachfrage der MZ überrascht von der Ankündigung der Hafenbehörde. "Wir haben keinerlei Benachrichtigung erhalten", versicherte Direktorin Jaqueline Maelzer. "Wir werden sicher nicht in dieser Woche und auch nicht in der nächsten oder übernächsten das Lokal verlassen", fügte sie hinzu, um ihre Gäste zu beruhigen.

In der Pressemitteilung der Hafenbehörde hört sich das anders an. Die Konzession der Betreiberfirma des Nassau Beach Clubs, Insula Avantia, sei bereits im Oktober 2014 ausgelaufen, heißt es darin. Anschließend habe man den Betrieb zwei weitere Jahre lang erlaubt. Nach Ablauf der Frist im Dezember 2016 habe man den Konzessionär benachrichtigt und im Februar 2017 ein Strafverfahren eingeleitet. Die Einsprüche gegen das Verfahren seien abgelehnt worden. Dem Unternehmen blieben nun drei Tage Zeit, die illegal besetzten Räume zu verlassen. Andernfalls werde man sich vorbehalten, mit der Polizei vorbeizuschauen, um den Beschluss zu vollstrecken. /tg