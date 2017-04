Die Leiche von Cala Millor, die keine war

Was liegt in diesem Container?

Was liegt in diesem Container? Foto: DM

Zwei Polizisten, die eine Leiche in einem Müllcontainer entsorgen? Die Beobachtungen, die eine Anwohnerin von Cala Millor an der Ostküste von Mallorca am Dienstag (4.4.) im sozialen Netzwerk Facebook schilderte, hatten den Gemeinderat Antoni Cánovas auf den Plan gerufen.

Cánovas setzte sich zunächst mit der Frau in der Verbindung, die auf ihren Beobachtungen beharrte. Seine weiteren Nachforschungen vor Ort schildert der Lokalpolitiker laut einem Bericht der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" wie folgt: "Als ich den Müllcontainer gerade mal 25 Zentimeter öffnete, sah ich im Halbdunkeln (es war etwa 23 Uhr) eine mit weißen Hosen bekleidete Person, so wie es die Frau beschrieben hatte. Ich bekam einen Riesenschreck und alarmierte die Guardia Civil."

In Folge wurde das für solche Fälle vorgesehene Sicherheitsprotokoll aktiviert. Mehrere Beamte sowie ein Ambulanzwagen wurden zum Fundort der mutmaßlichen Leiche beordert. Wie sich nun herausstellte, handelte es sich um eine entsorgte Schaufensterpuppe. Polizisten hatten sie bereits Tage zuvor am Straßenrand gefunden und im Container entsorgt.

Inzwischen wurde auch der Ursprung der Schaufensterpuppe bekannt: Seit den 80er Jahren stand sie als Dekoration in einem vor allem von Schweizern frequentierten Restaurant im Ort und gelangte zu lokaler Berühmtheit. /ff