Viel Sonne, ein paar Wolken, steigende Temperaturen

Wind und Sonne: Kite-Surfer vergnügen sich am Donnerstagvormittag (6.4.) in Port d´Alcúdia.

Foto: MZ-Webcam

Auf Mallorca setzt sich bis auf weiteres relativ stabiles Frühlingswetter fest. Am Freitag (7.4.) steigen die Temperaturen auf 20 Grad, an den folgenden Tagen sind 22 bis 23 Grad drin. Es bleibt trocken. Dazu scheint bei eher schwachem Wind aus unterschiedlichen Richtungen vorwiegend die Sonne. Nur ab und zu ziehen einige Wolken über den Himmel, nachts bleibt es mit 9 Grad weiterhin frisch.



Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Am Mittwoch und Donnerstag waren zeitweise Wolken über Mallorca hinweggezogen. Am Morgen regnete es etwas, am Nachmittag klarte sich die Wetterlage allerdings wieder auf. /it