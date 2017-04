Über 100 Fährpassagiere in Port d´Alcúdia an Bord "vergessen"

Riesenschreck für mehr als 100 Fährpassagiere in Port d'Alcúdia im Norden von Mallorca: Sie wurden beim Ausladen schlicht vergessen. Die Fahrzeuginsassen befanden sich auf der Fahrt von Barcelona nach Alcúdia und hatten sich kurz vor der Hafeineinfahrt auf den Weg zu ihren Autos auf einem unteren Deck gemacht.

Mit einer Stunde Wartezeit hatten sie gerechnet, doch das Ausladeprozedere zog sich scheinbar ungewöhnlich in die Länge. Bis dann die Maschinen der Fähre wieder volle Fahrt aufnahmen und das Schiff in Richtung Menorca ablegte. Man hatte schlicht vergessen, das untere Deck zu entladen.

Die "vergessenen" Fahrgäste machten lauthals auf sich aufmerksam, doch die Fährgesellschaft, deren Name nicht bekannt wurde, erklärte, dass der Zeitplan sehr knapp sei und man deshalb nun nach Menorca fahren müsse. Nachdem die Passagiere dann noch einmal drei Stunden in Menorca warten mussten, kamen schließlich mit acht Stunden Verspätung wieder in Port d'Alcúdia an. Die Fährgesellschaft versprach Entschädigungen. /jk