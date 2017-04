Megapark startet in die Saison, Tito´s bleibt geschlossen

Trotz der stürmischen Zeiten im Cursach-Imperium: Der Megapark an der Playa de Palma startet pünktlich in die Saison.

Endlich mal eine gute Nachricht für die Cursach-Gruppe auf Mallorca: Der Vergnügungstempel Megapark an der Playa de Palma konnte am Freitagabend (7.4.) wie geplant in die Sommersaison starten. Die Discothek öffnete ihre Pforten trotz des Korruptionsskandals rund um den Besitzer, Tolo Cursach. Dagegen muss das Tito's am Paseo Marítimo in Palma weiterhin geschlossen bleiben. HIer müssen erst Sicherheits- und Baumängel in Ordnung gebracht werden.

Laut der Stadtverwaltung von Palma haben die Verantwortlichen der Discothek zwar bereits in zwei Gelegenheiten Berichte über erfolgte Arbeiten eingereicht, doch noch immer könne die Erlaubnis zur Wiedereröffnung nicht gegeben werden, weil nicht alle Mängel, die am 29. März zur Schließung führten, beseitigt seien. Am 4. April wurde dem Tito's die Betriebserlaubnis vorübergehend entzogen.

Neben dem Tito's wurde am Dienstag (4.4.) auch die Mega-Disco BCM in Magaluf geschlossen, die ebenfalls zum Cursach-Imperium gehört. Der Magnat war Ende Februar wegen Verdachts auf Verwicklung in den Korruptionsskandal rund um die Ortspolizei von Palma festgenommen worden. /jk