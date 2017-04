Paar nach Motorradunfall in Lebensgefahr

Ein 37-jähriger Mann und seine 36-jährige Partnerin schweben nach einem Motorradunfall auf Mallorca in Lebensgefahr. Das Paar war in der Nacht auf Samstag (8.4.) gegen 0.30 Uhr auf der Ringautobahn von Palma, der Vía de Cintura, unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Valldemossa und des dortigen Ocimax-Komplexes verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle über die Maschine und krachte an die linke Leitplanke. Das Motorrad stürzte um und das Paar wurde auf die Fahrbahn geschleudert.

Obwohl die beiden Spanier ordnungsgemäß den Helm trugen, zogen sie sich bei dem Sturz schwerste Verletzungen zu, unter anderem schwere Schädel-Hirn-Traumata. Die Verletzten wurden ins nahe Landeskrankenhaus Son Espases gebracht. Nach ersten Ermittlungen war kein anderes Fahrzeug an dem Unfall beteiligt. /jk