Viel Sonne und bis zu 24 Grad am Wochenende

Die Temperaturen steigen weiter: Am Wochenende kann sich Mallorca auf Höchstwerte um die 23 Grad am Samstag (8.4.) und 24 Grad am Sonntag einstellen. Es ist meist sonnig, ab und zu ziehen Wolken über den Himmel. Ortsweise muss laut der Vorhersage des spanischen Wetterdienstes Aemet mit einzelnen Regenschauern gerechnet werden. Am Morgen liegt zum Teil Nebel über Mallorca.

Nachts wird es weiterhin frisch, zumindest in den Bergen: In Escorca liegen die Tiefstwerte bei 5 Grad. In Palma sinken die Temperaturen bis auf 8 Grad, in Felanitx auf 11 Grad.



Zu Wochenbeginn bleibt das Wetter nahezu unverändert: Viel Sonne, ein paar Wolken, stabile Temperaturen. /ff