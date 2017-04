Hauseinsturz in Cala Ratjada

In Cala Ratjada an der Ostküste von Mallorca ist am Montagmittag (10.4.) ein Einfamilienhaus eingestürzt. Nach einem Großeinsatz der Rettungskräfte konnte Entwarnung gegeben werden, es kam niemand zu Schaden.

Zu dem Einsturz kam es gegen 13 Uhr mittags in der Urbanisation s'Olla. Anwohner alarmierten die Rettungskräfte, woraufhin Einheiten der Feuerwehr aus Artà und Manacor anrückten und mit Suchhunden nach möglichen Verletzten suchten. Auch Einsatzkräfte von Ortspolizei und Guardia Civil waren vor Ort.

Die Ermittler konnten schließlich den Eigentümer kontaktieren, der sich zum Zeitpunkt des Unglücks nicht im Haus aufgehalten hatte. Die Ursache des Einsturzes war zunächst unklar. /ff