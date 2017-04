Mallorca erwartet eine sonnige Osterwoche

So mögen wir die Insel: Sonne am blauen Himmel.

Perfektes Wetter für die Osterwoche auf Mallorca: Die Sonne scheint am blauen Himmel und erwärmt die Luft tagsüber auf bis zu 23 (Palma) oder 24 (Sa Pobla) Grad. Nachts bleibt es allerdings empfindlich kühl. Am Dienstag (11.4.) und Mittwoch (12.4.) zeigt das Thermometer in Palma früh morgens nur 7 Grad, in Bergdörfern wie Lluc können die Temperaturen auf bis zu 4 Grad fallen.

Es bleibt überwiegend windstill. Achtung Autofahrer: Morgens kann Frühnebel die Sicht behindern.



Laut der Vorhersage des spanischen Wetterdienstes Aemet bleiben Sonne und blauer Himmel noch mindestens bis zum Ostersonntag erhalten.