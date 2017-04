Jetzt mit QR-Code: Das sind die neuen Recycling-Container für Palma

Palmas Stadtwerke Emaya beginnen am 24. April damit, sämtliche Recycling-Container im Stadtgebiet zu ersetzen. Es handle sich um die modernsten Exemplare des Marktes, heißt es in einer Pressemitteilung vom Montag (10.4.). So könnten auch Personen im Rollstuhl ohne Mobilitätsprobleme Wertstoffe einwerfen. Zudem sei jeder Container mit einem QR-Code ausgestattet, um ihn eindeutig identifizieren und Zwischenfälle melden zu können.

Derzeit werden die ersten 1.800 Container auf dem Gelände von Emaya auf Mallorca zusammengebaut, wie es heißt. Aufgestellt werden sie zunächst an der Playa de Palma - Arenal, Las Maravillas und Can Pastilla - sowie vor allem in den Vierteln zwischen Innenstadtring (Avenidas) und Ringautobahn. Die restlichen Container sollen dann bis Ende des Jahres erneuert werden.

Eingeworfen werden können Glas, Papier, Plastik und Restmüll, hinzu kommen soll zudem bis Ende des Jahres ein Behälter für Biomüll. Die Stadt kündigte zudem an, die Standorte der Container täglich zu reinigen. Die Investitionen belaufen sich auf insgesamt 5,5 Millionen Euro. /ff