Feuerwehr löscht Brand im Autohaus Renault in Palma

Die Feuerwehr auf Mallorca hat am Dienstag (11.4.) einen Brand im Renault-Autohaus im Gewerbegebiet Can Valero in Palma gelöscht. Nach Angaben der Polizei kamen keine Personen zu Schaden.

Das Feuer war gegen 11.30 Uhr im Lackierraum der Werkstatt im Carrer Asagra ausgebrochen. Durch die Farbe weitete sich der Brand schnell aus.

Polizisten hatten zunächst Alarm geschlagen, weil sie davon ausgingen, dass Personen durch das Feuer eingeschlossen seien. Doch wie die Polizei später bekannt gab, konnten alle Angestellten das Autohaus rechtzeitig verlassen. /rp