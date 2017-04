Attacken und Tränen: Balearen-Vize weist Rücktrittsforderungen zurück

Der balearische Vizepräsident und Tourismusminister Biel Barceló hat am Mittwoch (12.4.) mit Mühe und Not einen Termin im Balearen-Parlament überstanden, bei dem er zu strittigen Verträgen an den früheren Wahlkampfmanager der Regierungspartei Més per Mallorca Stellung nehmen musste. Nachdem auch Vertreter der Protestpartei Podemos, die das regierende Linksbündnis aus Sozialisten und Més per Mallorca stützt, indirekt den Rücktritt von Barceló gefordert hatte, brach dieser nach dem knapp dreistündigen Termin in Tränen aus.

„Die Zweifel an den Verträgen verdunkeln das Bild des Vizepräsidenten, der Landesregierung und der Linksparteien", warf Podemos-Generalsekretär Alberto Jarabo bei dem Termin Barceló vor: „Sie müssen politische Konsequenzen ziehen."

Barceló räumte einen „politischen Fehler" ein und bedauerte, sich derer nicht früher bewusst geworden zu sein. Die Vorwürfe der Volkspartei (PP), die in der Auftragsvergabe über insgesamt 156.000 Euro eine illegale Wahlkampffinanzierung wittert, wies der Vize zurück und ging zum Gegenangriff über – bei einer Durchsicht der Aufträge der konservativen Vorgängerregierung warte sicherlich ebenfalls die eine oder andere Überraschung. Auch die PP habe Verträge gestückelt.

Der Termin zeigte, dass die Krise der Linksregierung noch lange nicht ausgestanden ist – trotz des Rücktritts der Transparenzministerin Ruth Mateu und einer kleineren Kabinettsumbildung. Neue Kulturministerin ist seit vergangener Woche Fanny Tur, nachdem Mateu wegen der Affäre zurückgetreten war. So hatte sich unter anderem herausgestellt, dass ein Auftrag in ihrem Ministerium so gestückelt worden war, dass keine öffentliche Ausschreibung nötig war. Das Ressort Transparenz wurde in Folge des Skandals aus dem Ministerium, das Més per Mallorca kontrolliert, ausgegliedert und dem von den Sozialisten kontrollierten Präsidialministerium zugeordnet.

Auslöser für den Skandal war eine Studie über das Firmengeflecht auf den Balearen und die Wirtschaftspolitik zur Förderung der Wissensgesellschaft, die Barceló für rund 56.000 Euro an seinen ehemaligen Wahlkampfmanager Jaume Garau vergeben hatte. Bei Nachforschungen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" kam heraus, dass das Ministerium von Mateu einen Auftrag über das Konsumverhalten in der Kulturbranche in Höhe von 43.000 Euro so in zwei Teile gestückelt hatte, dass keine öffentliche Ausschreibung nötig war. Davon hatte ebenfalls eine Firma von Garau profitiert. /ff