Verbotene Abkühlung im Kathedralen-See

Nicht dass es auf Mallorca nicht genügend andere Badeorte gäbe. Ausgerechnet den See am Parc de la Mar vor der Kathedrale von Palma suchte sich ein Mann aus, um sich am Mittwochmittag (12.4.) abzukühlen. Oder handelte es sich um eine missratene Mutprobe?

Da das Schwimmen in der Parkanlage verboten ist, wartete am anderen Ufer die Ortspolizei. Die Beamten hatten von der Aktion Fotos gemacht und nahmen die Personalien auf, vermutlich um den ungebetenen Badegast mit einem Bußgeld zu versehen. /tg