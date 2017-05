Fahranfänger rast in Menschengruppe auf Bürgersteig in Palma

Ein Autofahrer ist am Samstagvormittag (15.4.) gegen 10 Uhr in Palma auf den Gehsteig des Innenstadtrings gerast und hat fünf Passanten erfasst, die auf einen Bus warteten. Sie wurden verletzt, einer von ihnen schwer.



Der Marokkaner hatte nach Angaben der Nationalpolizei auf der Avenida Alexandre Rosselló in der Nähe der Plaça d'Espanya die Kontrolle über seinen Wagen verloren, offenbar in Folge der rutschigen Fahrbahn bei Sprühregen und Kerzenwachsresten nach den Osterprozessionen. Es habe sich um einen Fahranfänger gehandelt. In einem Tweet am Mittag warnte die Polizei vor der Verbreitung falscher Theorien. Die Hypothese eines Attentats sei ausgeschlossen worden.





?ACCIDENTE en Palma de Mallorca. Conductor pierde control y atropella a grupo de personas (5heridos). Confía en fuentes oficiales #StopBulos „ Policía Nacional (@policia) 15 de abril de 2017

Die Mauer des Hauptsitzes der Caixa-Bank brachte den Seat Toledo zum Stehen. Die schwersten Verletzungen erlitt ein 20-jähriger Resident aus Palma, bei ihm wurde ein Beinbruch sowie eine Verletzung der Oberschenkelarterie diagnostiziert. Die anderen vier Passanten, zwei Paare aus Galicien, erlitten leichte Verletzungen.Nach dem Unfall brach vor Ort Panik aus und ein größeres Polizeiaufkommen musste für Ordnung sorgen. Laut den Beamten hatte der Fahrer erst seit zwei Monaten den Führerschein. Die Alkoholkontrolle fiel negativ aus. /ff/rp