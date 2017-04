Über 20 Grad zum Wochenstart auf Mallorca

Sonniges Frühlingswetter verzückt die Menschen zurzeit auf Mallorca. Der Himmel ist weitgehend blau, nur in höheren Schichten treten einige Wolkenfelder auf. Die Sonne sorgt für Temperaturen über 20 Grad. Der Wind weht schwach, an der Küste mitunter auffrischend. Nachts werden nahezu überall niedrige zweistellige Werte erwartet.

Am Dienstag setzt sich das angenehme Frühlingswetter fort, die Temperaturen steigen sogar noch leicht an und erreichen gegen Mittag in Palma 23 Grad. Ab dem frühen Nachmittag werden allerdings örtlich mehr Wolken erwartet, nachts wird es daher noch etwas wärmer.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Am Mittwoch setzt dann ein Wetterumschwung ein. Bereits für die frühen Morgenstunden werden vor allem im Norden der Insel Schauer vorhergesagt, die sich bis in die Inselmitte ausbreiten können. Im Süden und Osten soll es trocken bleiben.

Die Temperaturen gehen allerdings deutlich herunter. In Palma werden noch 19 Grad erwartet, an der Ostküste nur noch Werte um die 15 Grad. /jk