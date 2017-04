Vermisster Höhlentaucher nach zweitägiger Suche lebend gefunden

Nach einer zweitägigen Suchaktion, bei der rund 60 Einsatzkräfte beteiligt waren, ist der vermisste Höhlentaucher Xisco Gràcia lebend in der Höhle sa Piqueta an der Ostküste von Mallorca geortet worden. Das hat der Rettungsdienst 112 gegen 18 Uhr per Twitter vermeldet. Eine Suchmannschaft stieß am Montagnachmittag (17.4.) auf den Vermissten.





Localitzat viu Xisco Gràcia desaparegut dissabte Cova Sa Piqueta #Manacor Activada immersió rescat GEAS @guardiacivil / equip espeleòlegs „ 112 Illes Balears (@112IllesBalears) 17 de abril de 2017

Der Höhlentaucher ist nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" bei guter Gesundheit. "Es geht ihm physisch und psychisch gut", so der Leiter des Rettungsdienstes, Pere Perelló, am frühen Abend, "wir wissen exakt, wo er sich befindet." Gràcia habe während der Zeit im Untergrund aus einer Süßwasserquelle getrunken. Man werde nun das nötige Material nach unten schaffen, um ihn an die Oberfläche zu bringen. Für die Rettungsaktion wurden mehrere Stunden veranschlagt.Zu dem Tauchunfall war es am Samstagnachmittag in der Gegend von Cala Romántica gekommen, als offenbar ein Führungsseil riss und Gràcia die Orientierung verlor. Nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" reichte der Sauerstoff nicht mehr für eine Rückkehr zum Höhlenausgang, so dass der 55-Jährige im Innern der Höhle in einem Bereich, wo er atmen konnte, zurückblieb und auf die Rückkehr seiner Kollegen wartete. Als diese an den Ort zurückkamen, war Gràcia verschwunden.Bei der Rettungsaktion wurde mit einer speziellen Felsbohrmaschine die Höhlendecke durchbohrt. Der Biologe der Balearen-Universität (UIB) gilt als erfahrener Höhlentaucher. /ff