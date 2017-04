Wanderer finden Leiche in Höhle s´Avenc de Son Pou

Wanderer haben am Sonntag (16.4.) auf Mallorca einen makabren Fund gemacht. In der Höhle s'Avenc de Son Pou in der Gemeinde Alaró stießen sie auf eine weitgehend verweste Leiche.

Die Wanderer alarmierten den Notruf 112. Beamte der Guardia Civil nahmen den Fundort in Augenschein, der zuständige Untersuchungsrichter ordnete den Abtransport der Leiche an. Sie wurde mit Hilfe eines Helikopters der Bergrettung geborgen.

Nach ersten Informationen handelt es sich um eine verstorbene Frau. Ihre Winterkleidung deutet darauf hin, dass die Leiche schon seit mehreren Wochen in der Höhle liegen könnte. /ff