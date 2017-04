Betrunkener Autofahrer überfährt Radsportler auf Mallorca

Tödlicher Verkehrsunfall am Dienstag (18.4.) auf Mallorca: Ein älterer Radsportler ist gegen 14 Uhr bei einem Zusammenstoß auf der Landstraße zwischen Alcúdia und Artà (Ma-12) ums Leben gekommen. Der Brite war mit seinem Fahrrad auf Höhe von Port d'Alcúdia am rechten Fahrbahnrand unterwegs, als er von einem Geländewagen eines 48-Jährigen aus Alcúdia erfasst wurde. Der Radfahrer wurde auf den Asphalt geschleudert und erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort starb.

Noch unklar ist, ob der Radfahrer im Urlaub auf der Insel weilte oder hier lebte. Er führte kein Leihrad mit sich, war alleine unterwegs, und es gab auch keine Hinweise darauf, dass er in einem Hotel untergekommen ist.

Beim Autofahrer führte die Polizei einen Alkoholtest durch, der positiv verlief. Außerdem stand der 48-Jährige unter Drogeneinfluss. In seinem Blut wurde Kokain gefunden. Der Mann wurde festgenommen. Am Mittwoch (19.4.) soll er bereits in einem Schnellverfahren von einem Gericht in Inca verurteilt werden. /jk