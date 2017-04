Erst fast 25 Grad auf Mallorca, dann Temperatursturz

Blauer Himmel an der Promenade in Cala Ratjada, wohin der Blick auch schweift.

Blauer Himmel an der Promenade in Cala Ratjada, wohin der Blick auch schweift. Foto: MZ-Livecam

Der Dienstag (18.4.) bringt auf Mallorca noch einmal herrliches Frühsommerwetter. Die Sonne strahlt überall vom wolkenlosen Himmel, die Temperaturen steigen vor allem in der Gegend um Sa Pobla auf annähernd 25 Grad. Der Wind weht nur schwach, an der Küste hin und wieder etwas stärker. In der Nacht sinken die Werte auf 10 bis 12 Grad.



Am Mittwoch soll es dann erst einmal vorbei sein mit den milden Tagen. Ein Temperatursturz kann am Vormittag auch einzelne Schauer bringen, die Höchstwerte erreichen dann nur noch rund 16 Grad. Gegen Nachmittag soll sich zumindest wieder mehr die Sonne zeigen.

Am Donnerstag gehen die Temperaturen örtlich noch ein Stückchen runter, bevor gegen Ende der Woche wieder besseres Wetter erwartet wird. /jk