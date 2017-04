Madrid verlässt Konsortium zur Modernisierung der Playa de Palma

Die spanische Zentralregierung verlässt das Konsortium zur Modernisierung der Playa de Palma. Das hat die Staatssekretärin für Tourismus, Matilde Asian, am Rande einer Veranstaltung in Santa Ponça im Südwesten von Mallorca angekündigt, die die Zeitung mallorcadiario.com am Dienstag (18.4.) organisiert hatte.

Asian begründete den Schritt unter anderem damit, dass die Verwendung der staatlichen Gelder nicht ausreichend nachgewiesen worden sei. Man werde andere Formeln suchen, um in die Erneuerung von in die Jahre gekommenen Tourismuszonen auf Mallorca wie die Playa de Palma zu investieren, so die Staatssekretärin, die ihren Besuch auf Mallorca auch dazu nutzte, die im vergangenen Jahr von der balearischen Linksregierung eingeführte Touristensteuer zu kritisieren.

Das Konsortium war vor mehr als zehn Jahren ins Leben gerufen worden, um private und öffentliche Investitionen zu bündeln. Nach großen Ankündigungen zu Beginn wurde jedoch ein Großteil der staatlichen Gelder ohnehin gestrichen. Stattdessen haben in den vergangenen Jahren vor allem die Hoteliers in die Modernisierung ihrer Häuser investiert, nachdem die konservative Vorgängerregierung auf den Balearen gesetzliche Anreize dafür geschaffen hatte. /ff