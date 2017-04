Nach dem Temperatursturz kehrt der Frühling zurück

Der etwas kühlere Mittwoch (19.4.) war nur ein kurzes Intermezzo auf Mallorca. Zum Wochenende sind die Aussichten wieder vielversprechend.

Am Mittwoch wurden auf der Insel nur Temperaturen zwischen 15 und 19 Grad erreicht. Am kühlsten war es an der Ostküste. Für Donnerstag werden zwar mehr Wolken vorhergesagt, die Höchstwerte steigen aber wieder leicht an. Nachts herrscht mit Tiefsttemperaturen zwischen 9 und 12 Grad noch Jacken-Wetter. Es soll allerdings trocken bleiben.

Am Freitag dann soll es wieder richtig schön werden, die Sonne schaut auch länger mal vorbei. Die Temperaturen steigen leicht an und werden am Wochenende langsam immer weiter nach oben gehen. /jk