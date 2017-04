15 Mallorca-Gemeinden suchen Strategien gegen Saufgelage

15 Gemeinden auf Mallorca wollen gemeinsam Konzepte gegen Saufgelage von jungen Leuten auf Dorf-Fiestas entwickeln. Bei einer Debatte am Samstag (22.4.) in Sóller sprachen sich die Vertreter der Kommunen unter anderem dafür aus, die Eltern stärker einzubinden und alternative Freizeitangebote zu entwickeln. Auf stärkere Sanktionen zu setzen bringe dagegen wenig, hieß es.

Nach Einschätzung von Joan Ferrà, Gemeinderat in Esporles, nahmen die Probleme vor allem seit dem Jahr 2011 zu, nachdem Palma eine Verordung gegen Saufgelage umgesetzt hatte. Zuvor hatten sich vor allem auf dem Paseo Marítimo trinkfreudige Jungendliche getroffen. Seit dem Verbot kämen verstärkt junge Leute auf die Fiestas in den Dörfern, um sich dort zu betrinken. Diese Entwicklung bedrohe inzwischen den traditionellen Charakter so mancher Feste. Stark betroffen davon sind etwa die Fiestas in Sóller.

Bei dem Treffen waren Vertreter der Gemeinden Puigpunyent, Esporles, Binissalem, Alaró, Bunyola, Felanitx, Ses Salines, Sineu, Santa Maria, Llubí, Mancor de la Vall, Vilafranca, Lloseta, Pollença und Sóller vertreten. Nun soll eine Arbeitsgruppe konkrete Vorschläge entwickeln. /ff