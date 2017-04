Bis zu 23 Grad am Sonntag auf Mallorca

Can Pastilla am Samstag.

Can Pastilla am Samstag. Foto: MZ-Livecam

Es geht langsam, aber stetig aufwärts mit den Temperaturen auf Mallorca. Am Sonntag steigen die Werte im Tagesverlauf bei meist sonnigem Wetter auf bis zu 23 Grad in Palma. Auch in der Tramuntana-Gemeinde Escorca werden bereits 21 Grad erreicht, nur der Südosten von Mallorca bleibt unter der 20-Grad-Marke. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen zwischen 2 Grad in den Bergen und 10 Grad in Felanitx. Der Wind weht schwach, am Nachmittag mitunter stärker an der Küste.

Am Montag klettern die Temperaturen weiter in die Höhe, nach ortsweise Morgennebel ist es meist sonnig. Dieser Trend setzt sich auch in den folgenden Tagen fort, am Mittwoch allerdings muss ortsweise mit Regen gerechnet werden. /ff