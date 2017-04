Ermittlungen gegen Soldaten nach Prügel-Attacke auf TV-Moderator Baumgarten

Im Fall des an der Playa de Palma bewusstlos geprügelten NDR-Moderators Hinnerk Baumgarten hat jetzt die deutsche Marine nach Angaben der "Bild-Zeitung" Ermittlungen gegen einen Soldaten eingeleitet. Einer der beiden Schläger sei ein Obermaat gewesen, berichtet das Blatt. Dieser habe sich bei seinem Vorgesetzten gemeldet und die Tat eingeräumt. Ein Marine-Sprecher bestätigte gegenüber der "Bild", dass gegen den Soldaten ermittelt werde.

Zwei deutschsprachige Urlauber hatten am Montagabend (17.4.) den Fernsehmoderator brutal zusammengeschlagen, als er einen "Wildpinkler" am Strand zurechtwies. Baumgarten war für mehrere Minuten ohnmächtig, er trug Blutergüsse im Gesicht und einen angebrochenen Schneidezahn davon. Am Montag wollte der Moderator bereits wieder auf Sendung gehen, wie er gegenüber der MZ erklärte. /ff