Betrunkener fährt britischen Urlauber in Magaluf tot

Ein britischer Urlauber ist in der Nacht auf Sonntag (23.4.) in Magaluf im Südwesten von Mallorca von einem Auto überfahren worden. Er starb noch am Unfallort. Der Fahrer war betrunken und stand unter Drogen. Gegen ihn wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

Zu dem Unglück kam es nach Angaben des Rettungsdienstes 061 gegen 3.10 Uhr im Carrer Punta Ballena, dem Zentrum der britischen Party-Hochburg. Der Ford Focus des 40-jährigen Spaniers erfasste das Opfer an der Kreuzung Punta Ballena / Pinada, der Mann wurde rund zehn Meter mitgeschleift. Als die Ortspolizei am Unfallort eintraf, war bei dem Opfer bereits der Herzstillstand eingetreten. Die Wiederbelebungsversuche blieben ohne Erfolg.

Wie die Gemeinde Calvià in einer Presseerklärung bestätigte, handelt es sich bei dem Opfer um den Teilnehmer einer britischen Reisegruppe. /ff