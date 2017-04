Sonne zum Wochenstart, dann trübt es sich ein

Mit Spitzenwerten zwischen 20 und 24 Grad startet Mallorca in die neue Woche. Ortsweise ist am Montag (24.4.) Morgennebel möglich, im Tagesverlauf zeigen sich nur vereinzelt Wolken am Himmel. Der Wind weht schwach, an der Küste zum Teil böig. Die Tiefstwerte liegen zwischen 4 Grad in Escorca in der Tramuntana und 11 Grad in Felanitx im Südosten von Mallorca.

Livecams: So sieht es gerade auf der Insel aus

Am Dienstag geht es mit den Temperaturen weiter nach oben, es zeigen sich allerdings mehr Wolken am Himmel. Am Mittwoch nimmt die Bewölkung dann weiter zu, und es muss mit Schauern gerechnet werden. Am Donnerstag kann es dann auch gewittern. /ff