Santa Ponça soll ein archäologisches Museum bekommen

So stellen sich die Planer das neue Museum vor. Foto: Rathaus

Für 1,8 Millionen Euro will die Gemeinde Calvià im Küstenortsteil Santa Ponça ein archäologisches Museum einrichten. Auf rund 800 Quadratmeter Fläche sollen dort die Fundstücke präsentiert und erklärt werden. Über das Projekt soll die Ratsversammlung des im Südwesten von Mallorca gelegenen Ortes am Donnerstag (27.4.) abstimmen. Das Museum soll im Park am Puig de na Morisca entstehen.

Die regierenden Sozialisten betonten die Bedeutung eines ernsthaften Museums für die Gemeinde, die damit einen neuen Typus von Tourismus anlocken könne. Bislang würden die auf dem Gemeindegebiet gefundenen archäologischen Stücke entweder in Palmas Museo de Mallorca ausgestellt oder befänden sich für Studienzwecke in der Balearen-Universität UIB. /tg