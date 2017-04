Wetterwechsel ab Mittwoch: Wind und Regen auf Mallorca

In den vergangenen Tagen waren die ersten Urlauber schon im Wasser.

Das seit Ostern anhaltende sonnige Frühlingswetter auf Mallorca wird gegen Mitte der Woche kippen. Ab Mittwochnachmittag (26.4.), spätestens aber ab Donnerstag soll es zunächst im Westen der Insel und später auf ganz Mallorca regnen. Die Temperaturen gehen deutlich runter.

Vor dem Temperatursturz kann es aber nochmal richtig warm werden. Am Dienstag (25.4.) sollen in Sa Pobla 26 Grad erreicht werden, in Palma immerhin 22 Grad. Mit zunehmender Bewölkung und einem von Südwest auf Nord drehenden Wind kühlt es sich dann ab Mittwochmittag ab.

Ab Donnerstag soll der Wind ortsweise stark aus Nordosten auf die Insel zuwehen und weitere Regenwolken mitbringen. Am Freitag lassen Wind und Regen nach. Es bleibt aber vorerst frisch. /tg