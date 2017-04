Autounfall in Palma: 14-jährige Schülerin schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich in der Nähe der Schule im Carrer Miquel Lladó.

Grafik: Google Maps

Eine 14-jährige Schülerin ist am Mittwochmorgen (25.4.) in Palma von einem Auto angefahren und anscheinend lebensgefährlich verletzt worden. Die Schülerin wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus Son Espases eingeliefert, wie die Notrufzentrale gegenüber der MZ erklärte.

Anscheinend befand sich die Klasse der Schule Madre Alberta zu Fuß auf einer Unterrichtsexkursion in Palma. Aus bislang nicht geklärten Umständen wurde die Schülerin gegen 9.40 Uhr auf dem Carrer Miquel Lladó in unmittelbarer Nähe zur Schule angefahren. Ersten Medienberichten zufolge, handelte es sich bei dem Unfallwagen um ein Taxi. /tg