Cursach-Disco Tito´s darf wieder öffnen

Die Großdiskothek Tito's auf Mallorca darf wieder öffnen. Die Stadtverwaltung in Palma hat die vorläufige Schließung wegen Mängeln im Brandschutz aufgehoben, wie am Dienstag (25.4.) bekannt wurde. Die Probleme seien von dem zur Cursach-Gruppe gehörenden Unternehmen beseitigt worden, hieß es.

Die Schließung hatte Ende März für Schlagzeilen in den Medien gesorgt. Nicht nur, weil sie unmittelbar vor der geplanten Party zur Saison-Eröffnung am 1. April kam. Sondern auch weil der Chef des Großdiscothek Tage zuvor im Rahmen der Ermittlungen gegen die Unternehmenskette Cursach festgenommen worden war. Die Polizei verdächtigt den Betreiber des Tanztempels am Paseo Marítimo, ausschweifende Partys mit Prostituierten und Drogen für mutmaßlich korrupte Polizisten und Mitarbeiter in Behörden organisiert zu haben.

Ende Februar waren das Tito's und weitere Klubs der Unternehmensgruppe Cursach durchsucht worden, um Hinweise auf kriminelle Machenschaften des Firmenimperiums zu finden. Dabei wurde auch die bei Deutschen besonders bekannte Diskothek Megapark an der Playa de Palma durchsucht. Unternehmenschef Bartolomé Cursach war dabei festgenommen und wenige Tage später in Untersuchungshaft eingewiesen worden. /tg