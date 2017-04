Werden auch Sa Calobra und Port de Valldemossa für Autos gesperrt?

Nach der Ankündigung, den Autoverkehr auf der Zufahrtsstraße zum Kap Formentor zu verbieten, werden weitere Überlegungen zu Verkehrsberuhigung auf Mallorca bekannt. So erwägt der Inselrat, auch die bekannte Serpentinen-Straße bei Sa Calobra sowie die Zufahrt zum Port de Valldemossa für den privaten Autoverkehr zu sperren.

Wie Mitarbeiter des Infrastruktur-Dezernats im Inselrat am Dienstag (25.4.) gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" erklärten, habe man für mehrere Orte der Insel Studien in Auftrag gegeben. Anhand der Ergebnisse wolle man die Einzelfälle bewerten und dann Entscheidungen treffen. Diese Fahrverbote für Sa Calobra und Port de Valldemossa würden vermutlich während der Hauptsaison in Kraft treten, so die Überlegungen. Damit wolle man einerseits die Sicherheit der Besucher garantieren und andererseits die Umwelt schützen.

Video: Spektakuläre Schönheiten - Sa Calobra und Torrent de Pareis

In Bezug auf das angekündigte Fahrverbot am Kap Formentor äußerte sich unterdessen der balearische Umweltschutzverband Gob. Sprecherin Margalida Ramis lobte die Maßnahme, die leider erst "sehr spät" eingeführt werde. Das Fahrverbot solle als Beispiel dienen, um andere Orte der Insel von den Automassen zu entlasten, wie den Naturpark Mondragó oder die Zufahrt zur Bucht bei Deià. /tg